اليوم السابع
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حديد عز تسجل 7.8 مليار جنيه خسائر خلال عام 2019

الأحد، 14 يونيو 2020 11:37 ص
حديد عز تسجل 7.8 مليار جنيه خسائر خلال عام 2019 رجل الأعمال أحمد عز
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة حديد عز، عن ملخص نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت الشركة إجمالي مبيعات 45.7 مليار جنيه مقابل 49.2 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة انخفاض 7%، وبلغ صافي الخسائر 7.8 مليار جنيه مقابل صافي أرباح 78 مليون جنيه، وبلغت ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة عن العام 102 مليون جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه العام السابق.
 
وفي سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، منح شركة حديد عز مهلة إضافية أخرى تنتهى قبل بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو، لموافاة البورصة المصرية بالقوائم المالية الكاملة الصادر عنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك حيث قامت الشركة بالإفصاح عن مؤشرات نتائج أعمالها وعلى أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة في حالة عدم التزامها بإرسال قوائمها المالية السنوية الكاملة قبل بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو.
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، سماد مصر (ايجيفرت)، العربية للصناعات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، العربية للمحابس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المهندس للتأمين، العبور للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مصر لصناعة الكيماويات.
 

حديد عز

احمد عز

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اخبار البورصة

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