حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية 4 أيام احتياطيا

كتبت ــ أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة، حبس متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهم بالقضية، وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، و الأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المتهم في نشاطه وضمت كارنيه عضوية منسوب لإحدى النقابات "مزور"- هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على العديد من شهادات التخرج المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية وجميعها تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد عبارة عن 13 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مختلفة- بيان نجاح للشهادة الإعدادية خالى البيانات ومعد للتزوير)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو الوارد بالتحريات.

وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.