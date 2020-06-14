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جنح أول المنصورة تقضى بحبس المحامى المتهم بالتعدى على ضابط شرطة سنة

الأحد، 14 يونيو 2020 01:20 م
جنح أول المنصورة تقضى بحبس المحامى المتهم بالتعدى على ضابط شرطة سنة محكمة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قررت محكمة جنح أول المنصورة، بحبس محمد عبد المولى المحامى المتهم بدهس ضابط شرطة، خلال وقت الحظر، بالحبس لمدة سنة .

يذكر بأن وجهت النيابة العامة للمحامى تهمة التعدى على الضابط ك ا واصابته، حال قيامه بكسر وقت الحظر، وإيقاف الضابط له بالكمين فى المشاية السفلية بالمنصورة أمام نادى جزيرة الورد.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بإقتحام سيارة كمين بدائرة قسم أول المنصورة، ودهس ضابط بالكمين حال محاولة إيقافه من قبل قوة الكمين لقيامه باختراق الحظر،  وقيام صاحب السيارة بمحاولة تصوير الكمين، ما تسبب فى إصابة الضابط وهروب المحامى، وتم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام.

وتبين إصابة الضابط بجرح قطعى فى الرأس وآخر بالوجه وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة تعلقه بالسيارة فى محاولة اللحاق به وسقط على الأرض.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة، وتم التوصل إلى هوية صاحب السيارة وتبين محامى حر 44 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وقد استمعت النيابة لأقوال الضابط، وهو معاون مباحث قسم أول المنصورة، وشهود الواقعة، وقدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس، وظهر بالفيديو سيارة مسرعة ومتعلق به شخص و سقوطه على الأرض، واصابته وتم نقله على المستشفى لتلقى العلاج،

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام، وتم تحديد حبسه، حتى تم احالته المحاكمة ، والتى قررت تأجيل الجلسة للنطق بالحكم.

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

محامي

جنح المنصوره

حظر التجوال

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