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جلسة يوجا لأفراد شرطة بنجلاديش لتعزيز المناعة فى مواجهة كورونا.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 01:31 م
جلسة يوجا لأفراد شرطة بنجلاديش لتعزيز المناعة فى مواجهة كورونا.. صور جلسة اليوجا لتعزيز المناعة لدى ضباط شرطة بنجلاديش
كتب محمد عبد المجيد

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قدمت عاصمة دولة بنجلاديش دكا، اليوم الأحد، عدد من تمارين اليوجا لعناصر الشرطة فى العاصمة، للمساعدة على تقوية جهاز المناعة لدى أفراد الشرطة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19". 
 
تمارين اليوجا لتعزيز المناعة لدى شرطة بنجلاديش
تمارين اليوجا لتعزيز المناعة لدى شرطة بنجلاديش
 
وسجلت إصابة ما لا يقل عن 1850 شرطياً وتوفى 10 آخرين، وفقاً للأرقام الرسمية، كما نقلت عن راجون كومار ساها الناطق باسم قسم الأمن الدبلوماسى فى شرطة داكا، التى بدأت تنظيم جلسات اليوجا قوله " "إنهم يؤدون دورا حيويا فى الشوارع للحفاظ على القانون والنظام.. كان من المهم إبقاؤهم بعيدين من الإجهاد والضغط أثناء العمل".
 
تمارين اليوجا لتعزيز المناعة لدى ضباط بنجلاديش
تمارين اليوجا لتعزيز المناعة لدى ضباط بنجلاديش
 
و أدت شرطة بنجلاديش دورا رئيسيا فى فرض إجراءات الإغلاق فى بلدهم، الذى يبلغ عدد سكانه 168 مليون نسمة قبل رفعها فى نهاية مايو، إلا أن مرض "كوفيد 19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 6 آلاف فرد، كما أودى بحياة  19 آخرين فى أنحاء بنجلادش.
 
جلسة اليوجا لتعزيز المناعة لدى ضباط شرطة بنجلاديش
جلسة اليوجا لتعزيز المناعة لدى ضباط شرطة بنجلاديش
 
يشار إلى، أن بنجلاديش سجلت أكثر من 87,520 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أكثر من 1,171 حالة وفاة بالفيروس التاجى، حتى وقتنا هذا، الذى بات يهدد العالم ولم يتم انتاج لقاح لمحاربته حتى الآن.
 
جلسة اليوجا لتعزيز جهاز المناعة لدى ضباط شرطة بنجلاديش
جلسة اليوجا لتعزيز جهاز المناعة لدى ضباط شرطة بنجلاديش

 


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