جامعة سوهاج فى المركز الـ "759" على مستوى العالم فى تصنيف «Scimago» الأسبانى

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على المركز 759 من ضمن 7026 جامعة، شملهم التصنيف الدولى لأفضل الجامعات العالمية Scimago Institutions Ranking، ورقم 22 على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وهو تصنيف علمى معتمد عالميا لتقييم المجلات العلمية والمعاهد والجامعات العالمية.

وقال رئيس الجامعة، أن التصنيف يعتمد على ثلاثة معايير وهى "البحث العلمى والاختراعات والتواصل المجتمعى للجامعة "، مشيرا إلى أنه يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقاً لمؤشر، يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة " أداء البحث (50%) " و"مخرجات الابتكار (30%) "، و" التأثير المجتمعى (20%) " موضحا أنه يشترط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى عام التقييم.

وقال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وصول الجامعة لهذا التصنيف يدلل على الجهد المبذول من قبل منتسبى الجامعة فى مجالات البحث العلمى والاختراعات العلمية والنشر العلمى.

يذكر أن مصر تقدمت 4 مراكز فى الترتيب العالمى، حيث أصبحت الدولة رقم 32 من بين 231 دولة مقارنة بالترتيب 36، وهو أعلى ترتيب حصلت عليه فى تاريخ النشر العلمى المتميز.