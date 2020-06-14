اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضمن "7026" جامعة..

جامعة سوهاج فى المركز الـ "759" على مستوى العالم فى تصنيف «Scimago» الأسبانى

الأحد، 14 يونيو 2020 03:50 م
جامعة سوهاج فى المركز الـ "759" على مستوى العالم فى تصنيف «Scimago» الأسبانى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على المركز 759 من ضمن 7026 جامعة، شملهم التصنيف الدولى لأفضل الجامعات العالمية Scimago Institutions Ranking، ورقم 22 على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وهو تصنيف علمى معتمد عالميا لتقييم المجلات العلمية والمعاهد والجامعات العالمية.

وقال رئيس الجامعة، أن التصنيف يعتمد على ثلاثة معايير وهى "البحث العلمى والاختراعات والتواصل المجتمعى للجامعة "، مشيرا إلى أنه يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقاً لمؤشر، يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة " أداء البحث (50%) " و"مخرجات الابتكار (30%) "، و" التأثير المجتمعى (20%) " موضحا أنه يشترط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى عام التقييم.

وقال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وصول الجامعة لهذا التصنيف يدلل على الجهد المبذول من قبل منتسبى الجامعة فى مجالات البحث العلمى والاختراعات العلمية والنشر العلمى.

يذكر أن مصر تقدمت 4 مراكز فى الترتيب العالمى، حيث أصبحت الدولة رقم 32 من بين 231 دولة مقارنة بالترتيب 36، وهو أعلى ترتيب حصلت عليه فى تاريخ النشر العلمى المتميز.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

جامعة سوهاج

تصنيف الجامعات المصرية

جامعات العالم

تصنيف الجامعات

رئيس جامعة سوهاج

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة