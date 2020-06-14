جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "الأبحاث الإجتماعية القمية"

نظمت إدارة النشاط الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، مسابقة الأبحاث الإجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا وكليات جامعة حلوان للعام الجامعى 2019 / 2020 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بعنوان "الآثار المترتبة على اكتشافات الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر" .

وقالت الجامعة فى بيان اليوم، إن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والثقافية ، والتى تساهم بدورها فى إثقال روح الإبداع والتنافسية لدى الطلاب، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة نحو 124 بحثاً، وجاءت نتائج المسابقة كالآتى :حصل على المركز الأول الطالب خالد حسين عبد الرحيم من جامعه اسوان، وقد حصلت على المركز الثانى الطالبة زينب على محمد عطا الله من جامعه حلوان، والمركز الثالث الطالبة أسماء مهدى محمد القصاص من جامعه المنصورة، والمركز الرابع الطالبة رحمة محمود أحمد عفيفى من جامعه المنوفية، والمركز الخامس الطالب فتحى حسينى فتح الله من جامعه السويس.

وعلى جانب آخر، كانت وحدة التصنيف الدولى بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور محمد القصاص، أعلنت عن إدراج جامعة حلوان لأول مرة فى تصنيف ( CWUR) العالمى World University Rankings لعام 2020- 2021، وذلك فى إطار سعى جامعة حلوان لتكون بين مصاف الجامعات العالمية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تعد أحد الجامعات المميزة فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى لما تحتويه من قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، مؤكدا على أن الجامعة تمتلك الإمكانيات وتتميز بتخصصاتها الفريدة، حيث تسعى الجامعة دائما أن تكون فى صدارة التصنيفات العالمية.