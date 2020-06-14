"تمريض الشرقية": إطلاق اسم الممرضة منى على شهيدة كورونا على وحدة طب الأسرة بالمهدية

الشرقية - إيمان مهنى

قالت بدرية عبد الصبور نقيب التمريض بالشرقية، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وافقت على طلب مقدم بإطلاق اسم شهيدة الواجب منى على أحمد محمد فنية تمريض بمستشفى ههيا المركزى، على وحدة طب الأسرة بالمهدية التابعة للإدارة الصحية بههيا مسقط رأسها، وذلك تكريما لشهيدة التمريض وشهيدة الواجب التى توفت بتأثرها بفيروس كورونا أثناء أداء وجبها .

وأضافت نقيب التمريض بالشرقية، فى بيان، أنه تقرر منح أسرة شهيدة الواجب مبلغ 20000 جنيه وهى منحة الوفاة المقررة للعاملين بديوان وزاره الصحة.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.