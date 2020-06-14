اليوم السابع
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خالد صلاح
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تفشى "كورونا" بمصنع قيد الإنشاء فى الشرق الأقصى الروسى

الأحد، 14 يونيو 2020 08:13 ص
تفشى "كورونا" بمصنع قيد الإنشاء فى الشرق الأقصى الروسى كورونا - صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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أعلن حاكم مقاطعة مقاطعة آمور بالشرق الأقصى الروسي فاسيلي أورلوف، تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس "كورونا" بين العاملين على إنشاء مصنع "آمور لمعالجة الغاز الطبيعي".

وقال أورلوف - في تصريح صحفي اليوم الأحد، حسبما أوردت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - "إنه من بين العاملين في بناء المصنع، الذين يتجاوز عددهم 30 ألف شخص، بلغ عدد الإصابات بالفيروس التاجي حتى اللحظة 112 شخصا، وذلك بعد تعافي 24 آخرين"، وأضاف "أن فريقا طبيا يتكون من 64 شخصا وصل إلى مدينة "سفوبودني"، حيث يقع المصنع قيد الإنشاء، ليعملوا في المستشفى المحلي"، مشيرا إلى أن هذا الفريق مستعد لجميع السيناريوهات.

وأوضح أنه لدى المستشفى العدد الكافي من الأسرّة وأنه يتم فحص الأشخاص المشاركين في بناء المصنع للكشف عن فيروس كورونا لديهم، لافتا إلى أن عاملي المصنع يتلقون الرعاية الطبية اللازمة والأدوية إذا استدعت الحاجة.

يُذكر أنه يتم بناء مصنع معالجة الغاز في مقاطعة آمور من أجل تصفية الغاز الطبيعي، قبل نقله إلى الصين عبر أنبوب "قوة سيبيريا".

 


روسيا

كورونا

مصنع

فيروس كورونا

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