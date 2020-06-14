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تغريم 69 سائقا بالشرقية لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:31 ص
تغريم 69 سائقا بالشرقية لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة حملات على السائقين بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عن إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

واشار إلى أنه تم اليوم ضبط 69 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية ، وذلك حرصاً على صحه وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بإستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة و المواقف العمومية ، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم . 

أكد عبده سالم مدير إداره المتابعه الميدانيه بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور ، والإداره العامه للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك على النحو التالى :

أمام قرية العصلوحى مدخل الزقازيق بلبيس ، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبوحماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر ، أمام الموقف العمومى بالأحرار ، أسفرت عن ضبط 69 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

 

 


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