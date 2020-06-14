تعليم الأقصر تشكل لجنة لفحص شكاوى أولياء الأمور حول تراخيص مدارس النيل الدولية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الشناوى عايد وكيل الوزارة، أنه تم تقديم مذكرة إلى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لتشكيل لجنة للعمل على بحث الشكاوى المقدمة من أولياء أمور مدارس النيل الدولية بمدينة طيبة حول عدم استخراج رخصة المدرسة، وذلك بتكليف من الجهات الرقابية بالمحافظة.

وقالت المديرية، فى بيان صحفى، إنه عقب تلك الشكاوى تم مخاطبة مباحث الأموال العامة حول تلك الشكاوى، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لكون هذه المدارس تخضع مباشرة للوزارة، وتبين أن مدارس النيل فرع الأقصر مدرسة حكومية تم إنشاؤها وفقا لبروتوكول موقع بين صندوق تحيا مصر وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وهيئة المجتمعات العمرانية، ويجرى استخراج تراخيصها حيث سيعرض على لجنة التعليم الخاص والدولي خلال الأيام المقبلة، للحصول على حق المدرسة في منح شهادة النيل الدولية المصرية، وأكد الشناوى عايد وكيل تعليم الأقصر، على أن المدرسة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم، وتقوم وحدة شهادة النيل الدولية بإمداد المدرسة بأطر المناهج، وبناءاً على ذلك فلا يوجد ما يثير القلق من جانب أولياء الأمور.

وكان قد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ قرارالتقديم للمدارس إلكترونياً للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بدء من اليوم 1/6/2020 حتى 30/6/2020، خصصت المديرية روابط للتقديم للمدارس المختلفة، وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أنه خصصت مديرية التربية والتعليم بالأقصر الرابط التالى لتقديمات مرحلة رياض الأطفال (https://sites.google.com/view/luxormoe)، كما أعلن مديرية التربية والتعليم قد علنت عن رابط التقديم للصف الاول الابتدائى وهو (https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx).

كما أعلن الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يبدأ غدا الأحد الموافق 14 من يونيو الجارى تلقى طلبات المعلمين الراغبين فى الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة الدور الأول 2020، وحتى الثلاثاء الموافق 16 من يونيو الحالى.