اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الأقصر تشكل لجنة لفحص شكاوى أولياء الأمور حول تراخيص مدارس النيل الدولية

الأحد، 14 يونيو 2020 12:30 م
تعليم الأقصر تشكل لجنة لفحص شكاوى أولياء الأمور حول تراخيص مدارس النيل الدولية الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الشناوى عايد وكيل الوزارة، أنه تم تقديم مذكرة إلى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لتشكيل لجنة للعمل على بحث الشكاوى المقدمة من أولياء أمور مدارس النيل الدولية بمدينة طيبة حول عدم استخراج رخصة المدرسة، وذلك بتكليف من الجهات الرقابية بالمحافظة.

وقالت المديرية، فى بيان صحفى، إنه عقب تلك الشكاوى تم مخاطبة مباحث الأموال العامة حول تلك الشكاوى، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لكون هذه المدارس تخضع مباشرة للوزارة، وتبين أن مدارس النيل فرع الأقصر مدرسة حكومية تم إنشاؤها وفقا لبروتوكول موقع بين صندوق تحيا مصر وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وهيئة المجتمعات العمرانية، ويجرى استخراج تراخيصها حيث سيعرض على لجنة التعليم الخاص والدولي خلال الأيام المقبلة، للحصول على حق المدرسة في منح شهادة النيل الدولية المصرية، وأكد الشناوى عايد وكيل تعليم الأقصر، على أن المدرسة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم، وتقوم وحدة شهادة النيل الدولية بإمداد المدرسة بأطر المناهج، وبناءاً على ذلك فلا يوجد ما يثير القلق من جانب أولياء الأمور.

وكان قد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ قرارالتقديم للمدارس إلكترونياً للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بدء من اليوم  1/6/2020 حتى 30/6/2020، خصصت المديرية روابط للتقديم للمدارس المختلفة، وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أنه خصصت مديرية التربية والتعليم بالأقصر الرابط التالى لتقديمات مرحلة رياض الأطفال (https://sites.google.com/view/luxormoe)، كما أعلن مديرية التربية والتعليم قد علنت عن رابط التقديم للصف الاول الابتدائى وهو (https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx).

كما أعلن الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يبدأ غدا الأحد الموافق 14 من يونيو الجارى تلقى طلبات المعلمين الراغبين فى الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة الدور الأول 2020، وحتى الثلاثاء الموافق 16 من يونيو الحالى.

 


الاقصر

تعليم الاقصر

شكاوى اولياء امور طلبة مدارس النيل

اخبار الاقصر

وزارة التربية والتعليم

مدارس النيل الدولية بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة