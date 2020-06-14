تعليم الأقصر تحذر مراقب الثانوية من وضع إسم اللجنة على مواقع التواصل وإلا المسائلة القانونية

الأقصر – أحمد مرعى

ناشدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، كافة المعلمين مع بدء أعمال تلقى طلبات الإعتذار عن مراقبة وأعمال الثانوية العامة للعام الجارى 2020، على ضرورة عدم تواجد من لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالحالات المسموح بها بالإعتذار، أمام المقرات المخصصة لتلقى الطلبات، وذلك منعاً للتزاحم وإتاحة الفرصة للزملاء الذين تنطبق عليهم الشروط.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، على أنه قيام أي مراقب للإمتحانات بوضع اللجنة المنتدب إليها على مواقع التواصل الإجتماعى سيعرض صاحبه للمسائلة القانوية، حيث أعلن الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يبدأ اليوم الأحد الموافق 14 من يونيو الجارى تلقى طلبات المعلمين الراغبين فى الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة الدور الأول 2020، وحتى الثلاثاء الموافق 16 من يونيو الحالى، مضيفاً أن تقديم الطلبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا بمقر مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية للبنين، ومدرسة خالد بن الولد الثانوية العامة للبنات.

وأوضح عايد أن الحالات التى يمكن قبول الاعتذار هى كالآتى:- "قومسيون طبى حديث مختوم ومعتمد من المجلس الطبى العام مدون به يعفى من أعمال الامتحانات وممنوع من السفر - العمل جزء من الوقت - وجود طفل رضيع (سنتان) - سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية - وفاة الزوج أو الزوجة لا يتجاوز العام - الإحالة للمعاش - الحرمان من أعمال الامتحانات - ندب الزوج و الزوجة لاعمال الثانوية العامة يتم الاعتذار لاحدهم مع احضار اصل جواب الندب للزوجين - الاستدعاء للتجنيد - رعاية طفل مريض بمرض مزمن او معاق - عجز 5% - خصومة ثأرية (جواب حديث من مديرية الأمن)".

وأكدت مديرية تعليم الأقصر، أنه لن يتم قبول أى طلبات للاعتذار من المنتدبين إلا طبقا للحالات الموضحة بعالية، والاعتذار عن أعمال التقدير يتم من خلال مشرف المادة بمقر التقدير فى حينه. جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بمتابعة اعمال الاستعداد والتجهيزات لاعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الاول 2020 فيما يخص الطلاب والمعلمين.