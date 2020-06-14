تعقيم شوارع ريو دى جانيرو بعد ارتفاع إصابات كورونا فى البرازيل.. فيديو

كتب محمد شعلان

تشهد مدن البرازيل ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إلغاء الرئيس البرازيلى قيود كورونا وانتهاج سياسة تسببت فى ارتفاع الإصابات، وتحولت مدينة ريو دى جانيرو إلى بؤرة إصابات بعد التخفيف من إجراءات الحجر الصحى دون وقاية، وعرضت وكالة بلومبيرج فيديو لعمال شركة المرافق العامة فى ريو دى جانيرو وهم ينتشرون لتطهير شوارع تورانو فافيلا لمحاولة السيطرة على انتشار Covid19 فى البرازيل.

"A lot of people here don't wear a mask, they don't care if they will get infected or not.”



Workers for Rio de Janeiro’s state-owned utility company @CedaeRJ disinfect the streets of Turano favela to control the spread of #Covid19 in Brazil #Covid19Brasil pic.twitter.com/Kc1BIgDtac — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 14, 2020

وارتفع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل إلى 802828 لتصبح ثانى أكثر دول العالم من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.



التعقيم فى البرازيل



تعقيم شوارع ريو دي جانيرو

وتواصل مدينة ريو دى جانيرو فى البرازيل التخفيف من إجراءات الحجر الصحى المفروض منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم، حيث وقع حاكم المدينة مرسوما يسمح بإعادة الفتح الجزئى للحانات والمطاعم ومراكز التسوق فى المدينة، فضلا عن استئناف بعض الأنشطة الرياضية، متجاهلين استمرار تسارع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى البرازيل بشكل خاصة وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

وعرضت وكالة فرانس برس فيديو، لبداية عودة الحياة فى مدينة ريو دى جانيرو أحد أكبر مدن البرازيل، حيث انتشار الأسواق والمقاهى والكافيهات والاصطفاف فى طوابير أمام حانات بيع الخمور دون اتخاذ أى إجراءات وقائية من تباعد اجتماعى أو ارتداء الكمامات للوقاية من العدوى، فيما اختلف الحال قليلا على شواطئ ريو دى جانير، حيث ظهر البعض مرتدين الكمامات على الشواطئ.

وكانت قد قررت البرازيل إعادة فتح البلاد من جديد رغم تفشى فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وقرر حاكم ولاية ريو دى جانيرو ويلسون ويتزل، إعادة العديد من الأنشطة بما فى ذلك الأنشطة الرياضية، لذلك سيتم استئناف بطولة ريو دى جانيرو مرة أخرى.