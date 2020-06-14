اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعقيم شوارع ريو دى جانيرو بعد ارتفاع إصابات كورونا فى البرازيل.. فيديو

الأحد، 14 يونيو 2020 03:40 م
تعقيم شوارع ريو دى جانيرو بعد ارتفاع إصابات كورونا فى البرازيل.. فيديو تعقيم شوارع ريو دي جانيرو
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مدن البرازيل ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إلغاء الرئيس البرازيلى قيود كورونا وانتهاج سياسة تسببت فى ارتفاع الإصابات، وتحولت مدينة ريو دى جانيرو إلى بؤرة إصابات بعد التخفيف من إجراءات الحجر الصحى دون وقاية، وعرضت وكالة بلومبيرج فيديو لعمال شركة المرافق العامة فى ريو دى جانيرو وهم ينتشرون لتطهير شوارع تورانو فافيلا لمحاولة السيطرة على انتشار Covid19 فى البرازيل.

وارتفع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل إلى 802828 لتصبح ثانى أكثر دول العالم من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

التعقيم فى البرازيل
التعقيم فى البرازيل
 
تعقيم شوارع ريو دي جانيرو
تعقيم شوارع ريو دي جانيرو

وتواصل مدينة ريو دى جانيرو فى البرازيل التخفيف من إجراءات الحجر الصحى المفروض منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم، حيث وقع حاكم المدينة مرسوما يسمح بإعادة الفتح الجزئى للحانات والمطاعم ومراكز التسوق فى المدينة، فضلا عن استئناف بعض الأنشطة الرياضية، متجاهلين استمرار تسارع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى البرازيل بشكل خاصة وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

وعرضت وكالة فرانس برس فيديو، لبداية عودة الحياة فى مدينة ريو دى جانيرو أحد أكبر مدن البرازيل، حيث انتشار الأسواق والمقاهى والكافيهات والاصطفاف فى طوابير أمام حانات بيع الخمور دون اتخاذ أى إجراءات وقائية من تباعد اجتماعى أو ارتداء الكمامات للوقاية من العدوى، فيما اختلف الحال قليلا على شواطئ ريو دى جانير، حيث ظهر البعض مرتدين الكمامات على الشواطئ.

وكانت قد قررت البرازيل إعادة فتح البلاد من جديد رغم تفشى فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وقرر حاكم ولاية ريو دى جانيرو ويلسون ويتزل، إعادة العديد من الأنشطة بما فى ذلك الأنشطة الرياضية، لذلك سيتم استئناف بطولة ريو دى جانيرو مرة أخرى.


ريو دي جانيرو

البرازيل

كورونا فى البرازيل

رئيس البرازيل

تعقيم ريو دي جانيرو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة