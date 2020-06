تعقيم شوارع ريو دى جانيرو بعد ارتفاع إصابات كورونا فى البرازيل.. فيديو

تشهد مدن البرازيل ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إلغاء الرئيس البرازيلى قيود كورونا وانتهاج سياسة تسببت فى ارتفاع الإصابات، وتحولت مدينة ريو دى جانيرو إلى بؤرة إصابات بعد التخفيف من إجراءات الحجر الصحى دون وقاية، وعرضت وكالة بلومبيرج فيديو لعمال شركة المرافق العامة فى ريو دى جانيرو وهم ينتشرون لتطهير شوارع تورانو فافيلا لمحاولة السيطرة على انتشار Covid19 فى البرازيل.

"A lot of people here don't wear a mask, they don't care if they will get infected or not.”



Workers for Rio de Janeiro’s state-owned utility company @CedaeRJ disinfect the streets of Turano favela to control the spread of #Covid19 in Brazil #Covid19Brasil pic.twitter.com/Kc1BIgDtac