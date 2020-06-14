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تعزيزات أمنية بمحيط مجلس النواب التونسى قبل بدء اعتصام يطالب بحل البرلمان

الأحد، 14 يونيو 2020 12:09 م
تعزيزات أمنية بمحيط مجلس النواب التونسى قبل بدء اعتصام يطالب بحل البرلمان البرلمان التونسى
كتب مصطفى عنبر

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تشهد ساحة باردو الواقعة أمام مجلس النواب التونسى، اليوم الأحد، تعزيزات أمنية وتم غلق كافة المنافذ المؤدية للساحة من خلال الحواجز الأمنية.

 

وتأتي هذه التعزيزات مع إعلان ''ائتلاف الجمهورية الثالثة'' يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي، الدخول في اعتصام سلمي مفتوح بداية من اليوم الأحد للمطالبة بحل البرلمان وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير متحزبة.

 

وبدأت الدعوات المطالبة بحل البرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع مايو الماضي، قبل أن يتبناها كل من حراك "تنسيقيات جبهة الإنقاذ" في مرحلة أولى، ثم التحق بها ما يسمى بـ"ائتلاف الجمهورية الثالثة".

 

الجهتان المطالبتان بحل البرلمان، ورغم التحولات في تسمياتهما، إلا أن الثابت هو إصرارهما على حل البرلمان الذي يحمّلانه مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، هذا عدا عن اعتراضهم على النظام المعتمد بموجب دستور 2014.

 

 


تونس

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