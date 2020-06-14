اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 04:57 م
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تظاهرة جديدة ضد العنصرية فى التشيك

الأحد، 14 يونيو 2020 04:40 م
تظاهرة جديدة ضد العنصرية فى التشيك تظاهرات التشيك
كتبت: هناء أبو العز

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انضمت العاصمة التشيكية براج لحركة التضامن العالمية والتظاهرات الرافضة لعنصرية الشرطة الأمريكية التي تتسع حول العالم وتطال عواصم ومدناً جديدة.
 
وشارك فى التظاهرة عدد من ابناء الجاليات العرب، أبرزهم  الجالية الفلسطينية في التشيك التى ظهرت رافعة الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "إسرائيل وأمريكا شركاء في التمييزالعنصري.
 
تظاهرات التشيك
تظاهرات التشيك
 
وانطلق المتظاهرون  لمسافة تقارب الكيلومترين في قلب الحي التاريخي، وهم يرددون الهتافات، المنددة بعنصرية الشرطة والنخبة الشعبوية الحاكمة في واشنطن.
 
وسار متضامنون، من نشطاء تشيك وأمريكيون وأوروبيون ومقيمون من مختلف الجنسيات، تجاوز عددهم الألف   عبر شوارع المدينة القديمة وتوقفوا أمام السفارة الأمريكية لقرابة نصف ساعة استمعوا خلالها لرسالة دعم لضحايا العنصرية وهتافات تندد بداعميها في الإدارة الأمريكية ثم وقفوا دقيقة صمت وكرروا "نداء الركوع" الذي صار شعاراً عالمياً للتنديد بالقتل الوحشي للأمريكي الأسود جورج فلويد.
 
تظاهرات التشيك1
تظاهرات التشيك
 
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الصمت في مواجهة العنصرية تواطؤ" و"الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، لا الهراوات والغاز المسيل للدموع يا ترامب" ، داعين الرئيس ترامب إلى الرحيل قائلين قتل فلويد "جريمة واستهتار بحياة السود لا مجرد حادث".
 
 
 

التشيك

براج

تظاهرات ضد العنصرية

جروج فلويد

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