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تطوير العشوائيات بالمنيا: انتهاء تنفيذ أعمال المرافق بمدينة العمال

الأحد، 14 يونيو 2020 04:01 م
تطوير العشوائيات بالمنيا: انتهاء تنفيذ أعمال المرافق بمدينة العمال تطوير منطقة مدينة العمال
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، عن قرب انتهاء تنفيذ أعمال المرافق (مياه شرب وصرف صحي- كهرباء- غاز طبيعي)، بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال ، بتكلفة حوالى 2 مليون جنيه ، تمهيداً للبدء فى أعمال رصف الطرق تزامناً مع إجراءات استلام العمارات من الجهة المنفذة ، للبدء فى تحديد موعد للقرعة العلنية لإعادة تسكين سكان المنطقة بالعمارات بعد التطوير، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، بسرعة الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، وإعادة تأهيلها بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها.

قال المهندس نيازى مصطفى ، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا ، أن المحافظة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها وذلك لتوفير حياه أمنه وكريمة لابناء المحافظة الذين يقطنون تلك المناطق ، واضاف انتهينا من عشش محفوظ والتى تم تغيير اسمها الى روضة محفوظ ، ثم بدانا العمل فى مدينة العمال ، وهى عبارة عن 10 عمارات سكنية بمجموع 218 وحدة سكنية بمنطقة أبوهلال ، وذلك المشروع ياتى ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الأمنه .

أاوضح مصطفى ان الحصر الذى تم للمناطق غير الامنه بينها املاك دولة وهناك املاك خاصة منها ما تم حذفه من خريطة العمل بعد ان تم انشائها عن طريق اصحابها وانتقلت من العشوائيات غير الامنه الى الغير مخططة .

وأضاف أن منطقة التطوير تقع على مساحة 4.4 فدان ، وتحتوى على 18 مبنى عبترة عن 10 عمارات .

يذكر ان محافظة المنيا اعدت حصرا للمناطق غير الامنه والعشوائية ومن بينها عشش محفوظ ومدينة العمال ، وقد انتهت المحافظة نهائبا من عشش محفوظ وتسليمها للمواطنين وتم العمل بمدبنة العمال واصبحت فى مرحلة التشطيبات النهائية .

وكان اللواء اسامة القاضى قد شدد على الانتهاء من كافة المشروعات قيد التنفيذ وتسليمها .

وكانت محافظة المنيا قد اعلنت ، أن الجهات التنفيذية بالمحافظة أنهت كافة الإجراءات الخاصة بخطة تطوير المناطق غير المخططة وعددهم 10 مناطق تضم ميخائيل توما، كامل عوض، دماريس، الاخصاص، عزبة شاهين، طه السبع، كفر المنصورة، عزبة الاخصاص، ماقوسة، صادق قلينى حيث سيتم تطويرها بتكلفة تقدر بحوالى 120 مليون جنيه، مقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية

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تطوير منطقة مدينة العمال 

 

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تطوير منطقة مدينة العمال 

 

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تطوير منطقة مدينة العمال 

 

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تطوير منطقة مدينة العمال 

 

 


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