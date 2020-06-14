تشميع 7 محلات ببنى سويف لمخالفة أصحابها قرارات الحكومة فى مواجهة كورونا

بني سويف أيمن لطفي

أغلقت الوحدات المحلية بمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف بالتعاون مع الشرطة، بعض المحلات التجارية متنوعة الأنشطة غلقا كاملا بالشمع الأحمر، لمخالفة أصحابها قرار الحكومة ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، فى إطار الإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.

وأشار بيان مساء اليوم السبت، إلى أن رئيس مركز ومدينة ناصر محمد بكرى واللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن والعميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطه ناصر والرائد محمد محروس رئيس المباحث، قادوا حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحلات، وتلاحظ خلالها وجود 7 محلات مفتوحة، وتم تشميعها وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك بحضور مسئولى قسم الإشغالات والبيئة والتراخيص والشؤون القانونية.

وتواصل بنى سويف حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها المحافظ الدكتور محمد هانى غنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية.