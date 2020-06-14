تشكيل لجنة للقضاء على خفافيش بمنزل مهجور بمدينة طوخ بعد شكوى الأهالى

القليوبية نيفين طه

قال محمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إنه تلقى شكوى من أهالى قرية برشوم بالعمار، بتضررهم من وجود خفافيش بمنزل مهجور بالقرية.

وأشار نائب رئيس مدينة طوخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن تلك المنزل المهجور ملك مجموعة من الورثة وتم إبلاغهم اليوم وتم تشكيل لجنة من مجلس مدينة طوخ بالتعاون مع ورثة المنزل لعمل خلطة بالشطة والعجوة للقضاء على تلك الخفافيش.

وكانت قد شكل أهالى قرية برشوم بالعمار بوجود أسراب من الخفافيش، بمنزل مهجورا.

وفى سياق آخر كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالى بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا فى نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالى إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها اسرادب كثيرة.

من جانبه قال طلال ربيع نائب رئيس مجلس ومدينة الخانكة، أنه تلقى بلاغًا من أهالى منطقة "الأسمية"، بوجود منزل مهجور، به كمية كبيرة من الخفافيش، خرجت على هيئة أسراب بأعداد كبيرة.

وأضاف ربيع فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم الانتقال إلى مكان الواقعة، والتواصل مع أجهزة الطب البيطرى بالمحافظة، للقضاء على تلك الخفافيش، وسيتم تطهير المنزل المهجور والمنطقة حتى القضاء عليها تماما.