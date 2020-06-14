اليوم السابع
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خالد صلاح
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تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى السنغال

الأحد، 14 يونيو 2020 06:30 م
تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى السنغال كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 5090 حالة، وذلك من ظهور الوباء بالسنغال في 2 مارس الماضي.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة السنغالية - أنه تم شفاء 116 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 3344 شخصا.. مشيرة إلى أن هناك 1685 مصابا يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات.
وأشارت "الصحة السنغالية" إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 60 حالة.


السنغال

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى السنغال

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