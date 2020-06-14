تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى السنغال

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 5090 حالة، وذلك من ظهور الوباء بالسنغال في 2 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة السنغالية - أنه تم شفاء 116 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 3344 شخصا.. مشيرة إلى أن هناك 1685 مصابا يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات.

وأشارت "الصحة السنغالية" إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 60 حالة.