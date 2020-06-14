تركيب 13 عداد مياه شرب نقية لعدد من المنازل الخاصة بمحدودى الدخل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية ، فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للتيسير عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

مشيراً الى الدور الحيوى والهام الذى تقوم به الجمعيات الخيرية فى خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطنى المحافظة خاصه فى ظل الظروف الحاليه التى تمر بها البلاد .

وفى هذا الصدد أشار عادل درغام ، مدير فرع جمعية أورمان البحيرة أن الجمعية قامت بتوصيل عدد (13) عداد مياه شرب نقيه لعدد من المنازل الخاصة بالارامل والمطلقات ومحدودى الدخل بمركزى حوش عيسى وابو المطامير .

هذا وقد وجه محافظ البحيرة ، باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .