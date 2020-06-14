اليوم السابع
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ترامب يهاجم حكام الولايات ويعلق على وفاة فلويد فى حوار لـ"فوكس نيوز".. الرئيس الأمريكى: لا مساس بتمويل الشرطة ولن ننسى دورها فى حمايتنا.. سأحترم نتيجة الانتخابات.. والربع الثالث من العام سيكون رائعا اقتصادياياً

الأحد، 14 يونيو 2020 02:57 ص
ترامب يهاجم حكام الولايات ويعلق على وفاة فلويد فى حوار لـ"فوكس نيوز".. الرئيس الأمريكى: لا مساس بتمويل الشرطة ولن ننسى دورها فى حمايتنا.. سأحترم نتيجة الانتخابات.. والربع الثالث من العام سيكون رائعا اقتصادياياً ترامب فى حواره مع فوكس نيوز
كتبت : نهال أبو السعود

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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حكام الولايات، مؤكداً فى حوار مطول مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أنه كان بإمكانهم منع اتساع دائرة المظاهرات الخاصة بمقتل جورج فلويد إذا ما اتخذوا اجراءات اكثر حسماً.

ورفض ترامب خلال الحوار دعوات حل الشرطة الأمريكية أو تقليص تمويلها، داعياً إلى عدم إغفال دورها فى حماية الأمريكيين، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن بعض المشاركين فى مظاهرات فلويد فقط "يتابعون الحشود"، ولا يعلمون سبب تواجدهم فى تلك المظاهرات.

وقال ترامب خلال حواره إن إن حكام الولايات كان عليهم اتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على الاحتجاجات الأخيرة التى شهدتها البلاد بعد مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، مؤكداً أنه يبذل ما في وسعه لتوحيد صفوف الشعب الأمريكى.

ورداً على سؤال، عما إذا كان سينظر له التاريخ على أنه كان يعمل لتوحيد البلاد خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة والاحتجاجات المنتشرة عقب فلويد والتغريدات المثيرة للجدل التي دونها على تويتر، قال ترامب إنه يأمل ذلك، مشيرًا إلى أنه يبذل ما في وسعه ليوحد الصفوف مع الأحداث الأخيرة ووباء كورونا الذي يطلق عليه "الطاعون الصيني" الذي تفشي في جميع انحاء العالم ودمر 186 دولة من ضمنهم الولايات المتحدة التي تلقت ضربة قوية.

وأضاف ترامب أن أمريكا تواجه تداعيات خطيرة بسبب الاحتجاجات التي لم يكن لها داعي، وتابع: " نحن نحاول أن نعود بعد ذلك.. كانت لدينا أعمال الشغب التي كانت غير ضرورية إلى الحد الذي كانت عليه ، وإذا كان للحكام والعمد اتخذوا إجراءات أقوى لما خرجت عن نطاق السيطرة مثل ما حدث في منيابوليس"، مشيرا إلى أن الأمر أضطره إلى طلب الحرس الوطني للتدخل.

وتوقع ترامب أن يكون الربع الثالث من العام "رائعا" من الناحية الاقتصادية مع بدء الولايات في إعادة فتح الاقتصاد بعد السيطرة على الوباء، مؤكدا ان الولايات المتحدة اقوى اقتصاد على مستوى العالم كما انه لديها افضل معدلات التوظيف قبل تفشي كورونا وهو ما ستعود اليه قريبا.

وسئل الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده فيما يريده المتظاهرين السلميين منه كرد فعل على الأحداث الأخيرة خاصة بعد أن علمت فوكس نيوز قبل إجراء المقابلة من فريق ترامب أنه قد شاهد مقطع الفيديو لوفاة جورج فلويد حيث ركع الضابط على رقبة فلويد 8 دقائق، وقال إنه يتابع الأمور عن قرب  وأن ما يحدث هو "عار" كما أن ما حدث مع فلويد هو "مثال سئ" ولكن يجب عدم تجاهل الأشخاص الصالحين في الشرطة وقوات إنفاذ القانون الذي يجب الاعتزاز بهم ولا يجب أن تقوم "تفاحة سيئة" بجعلنا ننسي الضباط الذين يعتنون بنا.

وعلق ترامب على الطريقة التى توفي بها جورج فلويد، وقال : لا أحب أسلوب الخنق، لكن أحياناً، إذا كنت بمفردك وتتشاجر مع شخص ما فإن الأمر صعب، لكن سيكون أمراً جيداً أن ينتهى هذا الأسلوب.

ورداً على سؤال حول إحدى تغريداته، التى قال فيها عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار، قال الرئيس الأمريكى : بكل تأكيد، عندما يبدأ النهب فإنه عادة سيكون هناك حتما قتل، وهذا شئ مؤسف للغاية".

من جهة آخري، قال ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض بسلام إذا خسر الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر، وذلك رداً على الادعاءات التى رددها منافسه الديمقراطي فى الانتخابات المرتقبة جو بايدن. وتابع : إذا لم أفز فى الانتخابات، فسأستمر فى فعل أشياء آخري.


ترامب

دونالد ترامب

فوكس نيوز

جورج فلويد

مقتل جورج فلويد

مظاهرات فلويد

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