ترامب يهاجم تظاهرات فلويد.. يؤكد لـ"فوكس نيوز": بعض المشاركين لا يعرفون سبب تواجدهم

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المظاهرات التى تشهدها ولايات عدة رداً على مقتل الأمريكى ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، مشيراً فى حوار لقناة فوكس نيوز، إلى أن بعض المشاركين فى تلك الاحتجاجات لا يعرف سبب تواجده بها.

وسئل الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده فيما يريده المتظاهرين السلميين منه كرد فعل على الأحداث الأخيرة خاصة بعد أن علمت فوكس نيوز قبل اجراء المقابلة من فريق ترامب انه قد شاهد مقطع الفيديو لوفاة جورج فلويد حيث ركع الضابط على رقبة فلويد 8 دقائق، وقال إنه يتابع الأمور عن قرب وأن هناك بعض المتظاهرين لا يعرفون سبب لوجدهم في الاحداث سوي أنهم فقط يتبعون الحشود.

وأضاف ترامب أن ما يحدث هو "عار" وأن ما حدث مع فلويد هو "مثال سئ" ولكن يجب عدم تجاهل الأشخاص الصالحين في الشرطة وقوات إنفاذ القانون الذي يجب الاعتزاز بهم ولا يجب أن تقوم "تفاحة سيئة" بجعلنا ننسي الضباط الذين يعتنون بنا.

وعند سؤاله عن رأيه في الدعوات بوقف تمويل الشرطة، قال ترامب إنه بالنسبة للكثير فإن وقف تمويل الشرطة يعني الغائها وهو ما لا يوافق عليه.

وأضاف انه يريد أن تكون الشرطة وقوات انفاذ القانون تتمتع بالقوة الكافية للسيطرة على الأوضاع وفي نفس الوقت يكون لديهم تعاطف مع الجميع.