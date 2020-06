ترامب يدافع عن وضعه الصحى بعد تكهنات من رواد السوشيال بتدهور صحته.. فيديو

كتب محمد سعودي

أثارت صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد تداول مقطع فيديو وهو ينزل من منصة بخطوات حذرة، في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، كما واجه صعوبة في إحضار كوب من الماء إلى فمه خلال خطاب هناك، وفقا لما ذكرته "نيويورك تايمز".

Trump descended a ramp extremely carefully at the end of his West Point speech today pic.twitter.com/uMG3KyB1V1

— Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

وبعدما أدلى الرئيس الأمريكي كلمة تخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بنيويورك يوم أمس السبت، ظهر وهو ينزل غبر ثابت على منحدر، ما أثار سخرية واسعة على مواقع السوشيال ميديا، وسط تكهنات بين البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن ترامب يعاني من مشاكل صحية، حيث تصدر وسم "ترامب ليس في صحة جيدة" و"بوابة المنحدر" الاهتمامات على منصات السوشيال ميديا.

"McGarther" -- Trump also repeatedly had trouble with General Douglas MacArthur's name pic.twitter.com/HLSwbol2yL

— Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

في إطار ذلك، قال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر إن "المنحدر الذي نزلت منه بعد كلمتي الافتتاحية في ويست بوينت كان طويلا للغاية وشديد الانحدار، وبدون سور جانبي، والأكثر أهمية، أنه كان زلقا للغاية، مضيفا: "آخر شيء كنت سأفعله هو (السقوط) كي يستمتع به الإعلام الكاذب. الأقدام العشرة الأخيرة ركضت فيها إلى أرض مستوية. قوة زخم".

Trump still hasn't totally figured out how to drink water pic.twitter.com/IO8CDXmD9i

— Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

ويخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، حيث من المقرر أن يواجه في السباق الرئاسي مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن البالغ 77 عاما.