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ترامب: لن أشاهد كرة القدم الأمريكية حال تضامن اللاعبون مع "فلويد"

الأحد، 14 يونيو 2020 01:01 م
ترامب: لن أشاهد كرة القدم الأمريكية حال تضامن اللاعبون مع "فلويد" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لن يشاهد مباريات الدورى الوطنى لكرة القدم الأمريكية بعدما أيد غالبية اللاعبين مقترح التنديد بالعنصرية عبر الركوع خلال عزف النشيد الوطني.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، نشر ترامب تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر" السبت جاء فيها :"يبدو أن الدورى الوطني لكرة القدم الأمريكية يسير فى هذا الاتجاه ولكني لن أشاهده".

يذكر أن الركوع على ركبة واحدة بات علامة تضامن ضد العنصرية عقب الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخراً للتنديد بمقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد الشهر الماضي على يد شرطي أبيض وضع ركبته على عنقه لعدة دقائق دون أن يهتم بمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.  


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فلويد

امريكا

مقتل فلويد

احتجاجات امريكا

كره قدم امريكا

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