ترامب لـ"فوكس نيوز": كان على حكام الولايات اتخاذ إجراءات أقوى لوقف المظاهرات

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن حكام الولايات كان عليهم اتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على الاحتجاجات الأخيرة التى شهدتها البلاد بعد مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، مشيراً فى حوار لقناة "فوكس نيوز" إلى أنه يبذل ما في وسعه لتوحيد صفوف الشعب الأمريكى.

ورداً على سؤال، عما إذا كان سينظر له التاريخ على أنه كان يعمل لتوحيد البلاد خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة والاحتجاجات المنتشرة عقب فلويد والتغريدات المثيرة للجدل التي دونها على تويتر، قال ترامب إنه يأمل ذلك، مشيرًا إلى أنه يبذل ما في وسعه ليوحد الصفوف مع الأحداث الأخيرة ووباء كورونا الذي يطلق عليه "الطاعون الصيني" الذي تفشي في جميع انحاء العالم ودمر 186 دولة من ضمنهم الولايات المتحدة التي تلقت ضربة قوية.

وأضاف ترامب أن أمريكا تواجه تداعيات بسبب الاحتجاجات التي لم يكن لها داعي، حيث قال خلال المقابلة: " نحن نحاول أن نعود بعد ذلك.. كانت لدينا أعمال الشغب التي كانت غير ضرورية إلى الحد الذي كانت عليه ، وإذا كان للحكام والعمد اتخذوا إجراءات أقوى لما خرجت عن نطاق السيطرة مثل ما حدث في منيابوليس"، مشيرا إلى أن الأمر أضطره إلى طلب الحرس الوطني للتدخل.

وتوقع ترامب أن يكون الربع الثالث من العام "رائعا" من الناحية الاقتصادية مع بدء الولايات في إعادة فتح الاقتصاد بعد السيطرة على الوباء، مؤكدا ان الولايت المتحدة اقوى اقتصاد على مستوى العالم كما انه لديها افضل معدلات التوظيف قبل تفشي كورونا وهو ما ستعود اليه قريبا.