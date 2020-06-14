اليوم السابع
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ترامب عن نزوله سلما بصعوبة فى احتفالية للخريجين: "الوقوع" آخر شئ كنت سأفعله

الأحد، 14 يونيو 2020 10:21 م
ترامب عن نزوله سلما بصعوبة فى احتفالية للخريجين: "الوقوع" آخر شئ كنت سأفعله دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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رد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب على التعليقات الخاصة بطريقة نزوله سلما بصعوبة أثناء احتفالية الخريجين فى أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وقال إن المنحدر الذى سار عليه كان "طويلا وحادا وزلقا للغاية"، وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الرئيس وشوهد وهو يمشي بصعوبة لينزل منحدرا بسيطا يرافقه مشرف الأكاديمية العسكرية الأمريكية الجنرال داريل ويليامز خلال الاحتفال يوم السبت، ولكن كثرت التكهنات بعد أن ظهر وهو يواجه مشكلة فى شرب كوب من الماء.

وغرد ترامب في وقت لاحق بعد انتشار فيديو الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي "المنحدر الذي نزلت عليه بعد خطابي في ويست بوينت كان طويلًا جدًا وحادًا ، وليس لديه درابزين ، والأهم من ذلك ، كان زلقًا للغاية. آخر شيء كنت سأفعله هو "الوقوع" حتى لا أعطى سببا للمتعة تستغله الأخبار المزيفة "

وقالت الصحيفة إن ترامب في السابق بدا عليه العصبية في التحرك على المنحدرات والسلالم ، مما أثار تكهنات بأنه قد يعاني من حالة تسمى رهاب الخطوات. في عام 2017 ، أمسك بشكل مشهور يد رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك تيريزا ماي أثناء سيرهما في ممر مائل خارج البيت الأبيض معًا. في العام التالي ، وأخذ يدها مرة أخرى خلال حدث في تشيرز ، المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

في عام 2017 ، قالت مراسلة CNN ، جين موس ، إنها لاحظت في كثير من الأحيان رد فعل ترامب الحذر على السلالم ، قائلة إنه "يحافظ دائمًا على وضع عينيه على قدميه بينما يمسك السور" بينما أشار البيت الأبيض إلى الملاحظة بأنها "سخيفة".

 


ترامب

صحة ترامب

الانتخابات الامريكية 2020

دونالد ترامب

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