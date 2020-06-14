اليوم السابع
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 14 يونيو 2020 10:22 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 10737 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 1612 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 12287 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 4101 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة.
 
وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن وسط وغرب الدلتا، إيديتا للصناعات الغذائية، النساجون الشرقيون للسجاد، المتحدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 14 ألف سهم، 11.4 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 385 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 6.8 مليون سهم.
 
فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المهندس للتأمين، البنك المصري لتنمية الصادرات، 6581 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، جي بي اوتو، 5 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 5133 سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.
 
وفي سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، جيينال تورز، مهلة إضافية أخرى تنتهى قبل بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يوينو، لموافاة البورصة المصرية بالقوائم المالية الكاملة الصادر عنها تقرير مراقب الحسابات وذلك حيث قامت الشركتين بالإفصاح عن مؤشرات نتائج أعمالها وعلى أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة في حالة عدم التزامها بإرسال قوائمها المالية السنوية الكاملة قبل بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو.
 

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