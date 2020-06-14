اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 02:07 م
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تراجع بورصة قطر بنسبة 0.53% بجلسة بداية الأسبوع.. وهبوط 28 سهماً

الأحد، 14 يونيو 2020 02:00 م
تراجع بورصة قطر بنسبة 0.53% بجلسة بداية الأسبوع.. وهبوط 28 سهماً بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 48.49 نقطة ليغلق عند مستوى 9184.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.5 مليون سهم بقيمة 248.2 مليون ريال عبر تنفيذ 5074 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 14 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.
 
وسبق أن أعلنت 3 مصادر لرويترز، يوم الخميس الماضي، أن قطر للبترول حددت أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو لخام قطر البحري عند 75 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 5.35 دولار للبرميل عن الشهر السابق.
 
كما تحدد سعر البيع الرسمي لخام قطر البري لشهر يوليو عند 75 سنتا للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 5.90 دولار للبرميل عن الشهر السابق.
 

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