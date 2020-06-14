تراجع بورصة أبوظبى للجلسة الخامسة على التوالى.. وتخسر 2.8 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.43% خاسراً 18.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4276.395 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 482.21 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 24.6 مليون سهم، بقيمة 77.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1050 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.48%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما ارتفع الصناعة بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 6.15%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.4%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 5%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.7%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 15.5 مليون درهم.

فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 6.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.050 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 859.3 ألف ريال عبر تنفيذ 384 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفع 12 سهماً على رأسها "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.78%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 3.95%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.44%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 3.70%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 3.70%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 1.32%.