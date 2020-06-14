اليوم السابع
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تحويلات مرورية لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 مع "شبرا بنها الحر"

الأحد، 14 يونيو 2020 09:50 ص
تحويلات مرورية لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 مع "شبرا بنها الحر" تحويلات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأت صباح اليوم الأحد الإدارة العامة للمرور، فى إجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات ،لربط محور مصر الجديدة مع شبرا بنها الحر لمدة اسبوعين ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال لتفادى ثمة كثافات مرورية بمنطقة الأعمال والتحويلة المرورية تنسيقاً وإدارة مرور القلوبية.
 
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أعمال ربط كوبرى محور مصر الجديدة 3 "محور التجنيد" مع محور شبرا بنها الحر ، والبدء فى تنفيذ مطلع جديد لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من نفق السلام إتجاه الطريق الزراعى "ما قبل المطلع الحالى بحوالى 500 متر " وبديلاً عنه.
 
 ويستلزم ذلك غلق المطلع الحالى لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من نفق السلام إتجاه الطريق الزراعى وتحويل حركة المركبات الراغبة فى إستخدام محور شبرا بنها الحر اتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى أحمد عرابى بمحافظة القليوبية "منزل أم بيومى الجديد" الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر "الجارى غلقه" ثم السير يميناً بطريق أحمد عرابى لمسافة 500 متر تقريباً ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر اتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حالياً، وبدأت تلك الأعمال صباح الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم 30/6/2020.
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
 
 
 

 


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