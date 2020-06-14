تحطم سيارة بعد انهيار بلكونة عليها في مركز نبروه.. واحتراق محل بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

انهار سور بلكونة بالدور الأول العلوى على سيارة بناحية مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز نبروة بورود بلاغ من أهالي شارع السراج ببندر نبروة بانهيار سور بلكونة عقار على سيارة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن انهيار سور بلكونة من عقار قديم وخالي من السكان، ملك سعد حسن ابو الغيط مكون من ثلاثة أدوار على سيارة ملاكي كانت أسفل العقار، ولم يسفر الحادث عن اي اصابات بشرية، وتم استدعاء مهندسي مجلس مدينة نبروة، وقرروا عرض العقار على لجنة المنشآت الايلة للسقوط لبيان مدي صلاحيته، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

ومن ناحية أخري تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمحل بقالة بشارع البلتاجي المتفرع من شارع الجلاء أمام مدرسة الزراعة، وتم السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة، و تبين ان المحل لسيدة تدعي ام هاشم، وأن سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن اي خسائر فى الأرواح وان الخسائر عبارة عن احتراق محتويات المحل.