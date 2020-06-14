اليوم السابع
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تحرير 200 محضر تموينى خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط

الأحد، 14 يونيو 2020 11:51 م
تحرير 200 محضر تموينى خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط حمله تموينيه-ارشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكنت حملة اليوم الواحد التموينية والتى تستهدف قرى ومراكز المحافظة من تحرير 200 محضر تموينى متنوع، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات.

 

وذلك فى إطار تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أى تجاوزات قد تحدث للتلاعب فى الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

 

وتمكنت الحملة بمشاركة مباحث التموين من تحرير 200 محضر تموينى متنوع بعدد من المراكز والأحياء تمثلت فى محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية بمركز أسيوط ومركز ديروط والقوصية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

 

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.


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