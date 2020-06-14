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تحرير محضر ضد موظف بالأقصر لترويجه شائعات حول إصابة موظفين بكورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 09:55 ص
تحرير محضر ضد موظف بالأقصر لترويجه شائعات حول إصابة موظفين بكورونا المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أصدرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بقيادة عبده هاشم وكيل الوزارة، قرار بوقف موظف عن العمل وإحالته للتحقيق لقيامه بترويج الشائعات عن مواقع التواصل وبين الموظفين بالمديرية والمواطنين، بوجود حالات إصابة بين الموظفين بالمديرية بفيروس كورونا المستجد، بالمخالفة للواقع.

بدوره، قال عبده هاشم وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، أنه وصلت للمديرية شكوى تفيد بقيام الموظف "ط.م" بإحداث حالة من البلبلة وترويج الشائعات والمعلومات الخاطئة حولة إصابة عدد من الموظفين بالمديرية بفيروس كورونا، وغلق مقر المديرية وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، ومازالت المديرية تستقبل المواطنين بصورة طبيعية تماماً لإنهاء أوراقهم وخدمتهم دون غلق للمقر كما أشيع.

تم على الفور تحرير المحضر رقم 5172 إدارى بندر الأقصر لسنة 2020 بحق الموظف، وتم إتهامه بنشر الشائعات عن مديرية هامة فى خدمة المواطنين يومياً، وتكدير السلم والأمن العام ومخالفة القانون، وتقرر أن ترفع المديرية شكوى رسمية ضد الموظف إلى النيابة الإدارية لإستصدار العقوبة اللازم تجاه الموظف، وذلك حتى تردعه وتردع كل من يحاول إثارة الشائعات المغلوطة بين المواطنين والموظفين، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر.

وكان قد أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم البدء فعلياً فى خطوات لإنقاذ المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تكوين فريق طبى يضم عدد من أطباء الأسنان والصيادلة والمراقبين الصحيين وفنيين المعامل والتمريض المتواجدين بالوحدات الصحية، للعمل على مساعدة المخالطين فى القرى المختلفة.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه من يريد تجهيز مكان خاص أو عام لعزل المخالطين عليه التوجه للإدارة الصحية لمساعدته فيما يريد، وعلى وجه الخصوص الأماكن الأكثر إنتشاراً بالعدوى بالمدينة، وهى مناطق:- (بندر إسنا وقرية الدير وقرية أصفون، وقرية النجوع، وباقى القرى)، حيث تقوم الإدارة بتقديم وعمل كل ما يستطيع رجالها لخدمة أهالى إسنا.

 


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