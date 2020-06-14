اليوم السابع
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تجهيز 120 لجنه وتوفير بوابات تعقيم بكل لجنه بامتحانات البحيرة

الأحد، 14 يونيو 2020 03:20 م
تجهيز 120 لجنه وتوفير بوابات تعقيم بكل لجنه بامتحانات البحيرة تطهير اللجان
البحيرة – ناصر جوده

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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على ابنائنا الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات وذلك فى اطار استعدادات محافظة البحيرة لماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر انعقادها فى 21 يونيو الجارى.

وذلك مع توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .

مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحاً وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحرارى والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على توفير بوابات تعقيم وتسليمها إلى الإدارات التعليمية بعدد اللجان الموجوده داخل كل ادارة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى كما تم التأكيد على التعقيم والتطهير اليومى لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات.

و التأكد من توافر أدوات ومعدات الحريق والتأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان مع  أتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وان يكون بكل لجنة 14 طالب بحد أقصى مع مراعاة وجود مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجنة التى يؤدى الطالب الامتحان بها.

وكذا تعقيم وتطهير كافة الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين والمكلفين بالاعمال بلجان الثانوية العامة وتكليف التموين بتوفير الخبز يوميا والعمل توفير كافة وسائل الراحة لهم مع رفع درجة الإستعداد القصوى تحسباً لاى طوارئ وسرعة التعامل الفورى معها حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم والتواصل معها على مدار الساعة لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.  

وصرح الدكتور محمد سعد محمد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالى هم 30 ألف و876 طالب موزعين على 120 لجنه على مستوى المحافظة مشيرا إلى أنه تم :-

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التربية والتعليم والصحة لتجهيز الأطقم الطبية داخل كل لجنة من خلال تواجد دكتور وزائرة صحية من التأمين الصحى وممرضة وكذلك تواجد سيارة اسعاف أمام كل لجنة يعقد بها الأمتحان لمواجهة أى طارئ يحدث داخل اللجان كما تم تخصيص حجرتين داخل كل لجنة كعزل صحى لأى طالب يشتبه به لاداء امتحانه داخل الحجر الصحى باللجنة.

تواجد بوابات تعقيم على باب اللجنة لتعقيم جميع الطلاب والعاملين باللجنة قبل دخول اللجان بصفة مستمرة للوصول الى اقصى درجات الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على ابنائنا الطلاب.

توقيع برتوكول مع مديرية امن البحيرة لتأمين أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة ومقار الامتحانات. 

التنسيق مع جميع الهيئات الخدمية بالمحافظة للتعاون ومتابعة ای طاريء مثل هيئة الكهرباء بالبحيرة - شركة مياه البحيرة-والوحدات المحلية للوصول إلى أقصى درجات من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.

وقد أكد اللواء المحافظ أنه تم تشكيل لجان للمرور على مقار الإمتحانات قبل تسليم اللجان لرؤسائها للتأكد من تنفيذ الاجراءات الوقائية والإحترازية بها حرصا على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين.

كما وجه جميع الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وحملات التعقيم بجوار المدارس التى سيتم عقد لجان امتحانات بها وبالشوارع المؤدية إليها.

 

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محافظه البحيره

الثانويه العامه

أخبار مصرية

حملات التعقيم

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