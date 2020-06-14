تأجيل محاكمة موظف اختلس 424 ألف جنيه من الهيئة العامة للتأمين الصحى لـ16 أغسطس

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحى صبحى أحمد، تأجيل محاكمة موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحى، بتهمة اختلاس 424 ألف جنيه من جهة عمله لجلسة 16 أغسطس المقبل لحضور المتهم.

وأسندت النيابة المتهم "م.م"، كاتب بالهيئة العامة للتأمين الصحى، بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع " أمين مخزن المطبوعات الرئيسية بالعيئة العامة للتأمين الصحى"، اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس في خمسين ألف طابع فئة ثمانية جنيهات، وألفى طابع فئة أثنى عشر جنيهات والمقدرة قيمتها بمبلغ 424 ألف جنيه، والمسلمة إليه بسبب وظيفته من المخزن الرئيسى لهيئة التأمين الصحى لإضافتها إلى المخزن عهدته، وتسليمها إلى إدارة الهيئة المختلفة، إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة، حيث أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محررات رسمية وهى إذن صرف رقم 85، وإذن إضافة رقم 20، والمشوقة زوراً للهيئة العامة للتأمين الصحى بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها، فاصطنعها ذلك المجهول على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهم وأخر مجهول، تهمة الاستيلاء على أوراق مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحى، بأن احتفظ بالأوراق والمستندات المملوكة لجهة عمله.