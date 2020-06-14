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بيطري الوادي الجديد يبدأ تعقيم لجان الثانوية العامة واستراحات المراقبين

الأحد، 14 يونيو 2020 11:23 ص
بيطري الوادي الجديد يبدأ تعقيم لجان الثانوية العامة واستراحات المراقبين مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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بدأت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أعمال التعقيم والتطهير لمقار ومواقع لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين بمراكز المحافظة الخمسة.

أكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور ناجي محمد عوض، التنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز الإدارية الخمسة؛ لتعقيم وتطهير 14 لجنة موزعة على المراكز الإدارية الخمسة.

أضاف ناجي، تخصيص فنيين بكل إدارة بيطرية، لتولي أعمال التطهير والتعقيم في كل مركز إداري بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقطاع التعليم، بالإضافة لتعقيم لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، مع استمرار تعقيم وتطهير الأماكن العامة والأسواق والمنشئات العامة والخدمية والمديريات والمصالح الحكومية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت الخميس الماضي، عن تجهيز 14 لجنة لبدء امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو الجاري، وحتى 21 يوليو 2020، بواقع 12 على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، ولجنتين لطلبة (التربية الخاصة "للصم وضعاف السمع") لشهادة الدبلوم للعام الدراسي٢٠٢٠م، أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية.

 حيث إن هذا العام يشهد دخول 1803 طالب وطالبة الاختبارات من الطلبة النظاميين الجدد، 14 جدد بنظام المنازل، 7 نظاميين راسبين، 18 بنظام المنازل راسب أيضًا بإجمالي 1941 طالبًا وطالبة، وتضم اللجنة الواحدة 14 طالبًا وتضم إدارة الخارجة التعليمية 5 لجان بإجمالي 227 طالبًا وطالبة، وإدارة الداخلة تضم 4 لجان بإجمالي 127 طالبًا وطالبة، بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة.

 


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