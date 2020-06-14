وقال بوتين: "إن الرئيس ترامب يقول إنه من الضروري فعل كذا وكذا، وحكام الولايات يقولون اذهب أنت بعيدا".

وأضاف الرئيس الروسي:" أن ما حدث في الولايات المتحدة هو انعكاس لبعض الأزمات الداخلية العميقة ، ونحن نراقب هذا منذ فترة طويلة".

وتابع " هذا يحدث منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحالي إلى السلطة، عندما فاز بشكل واضح وبطريقة ديمقراطية، ولكن الطرف الخاسر اختلق جميع أنواع الخرافات للتشكيك في شرعيته".

يُذكر أن الولايات الأمريكية شهدت ولا تزال موجة احتجاجات عنيفة، إثر وفاة مواطن أمريكي من أصل إفريقي في مدينة مينيابوليس على يد شرطي أبيض.