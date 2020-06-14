بوتين: أزمة فيروس كورونا أظهرت مشاكل عامة وأزمات عميقة فى أمريكا

كتب محمد عبد العظيم

أعرب الرئيس الروسىفلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن سوء التنسيق بين مختلف مستويات السلطة الأمريكية، كان سبب الخسائر الفادحة التى تكبدتها الولايات المتحدة جراء جائحة فيروس كورونا.

وقال بوتين، فى مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" إن أزمة فيروس كورونا أظهرت مشاكل عامة وأزمات داخلية عميقة فى الولايات المتحدة، وقارن بين كيفية تعامل السلطات الروسية والأمريكية مع الجائحة.

وأضاف بوتين: "على الرغم من المشاكل والخسائر المحددة، نعمل على الوضع حول تفشى كورونا بشكل متوازن إلى حد كبير ونخرج منه بثقة وبأقل خسائر ممكنة، وآمل من الرب أن يستمر ذلك كما هو عليه الآن، وفى الولايات المتحدة نرى تطورات مختلفة وسببها يعود على وجه الخصوص إلى مشاكل في إدارة النظام".

وأشاد بوتين بمستوى التنسيق بين مختلف مستويات السلطة فى روسيا فى المعركة ضد الفيروس الذى يسبب مرض "كوفيد-19"، مشددا على أن الحكومة الموسعة التى تضم مجلس الوزراء ورؤساء الأقاليم "تعمل كفريق واحد".

وتابع: "أشك فى أن أحدا من أعضاء الحكومة أو سلطات الأقاليم فى روسيا كان سيقول: لن نفعل ما يأمره الرئيس أو الحكومة لأننا لا نعتبر ذلك أمرا مفيدا".

وأضاف بوتين: "وماذا نرى هناك، فى الولايات المتحدة؟ يقول الرئيس إنه من الضرورى فعل كذا وكذا، وحكام الولايات يردون: اذهب أنت بعيدا. ويبدو لى أن المشكلة تكمن هناك فى وضع المصالح الحزبية الضيقة فوق مصالح المجتمع والشعب بأسره"، وذلك وفق "روسيا اليوم".