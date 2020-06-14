صوفيا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الأحد، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 3266 حالة، وأفاد مقر العمليات الوطني البلغاري - في بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا" اليوم - بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1371، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1723 شخصا.

وأوضح المقر أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 247 مريضاً، 16 منهم في وحدات العناية المركزة.

وكان رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، قال الأربعاء الماضى، إن بلاده ستمدد أجل حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا حتى نهاية يونيو لمكافحة انتشار الفيروس بعد زيادة في عدد الحالات الجديدة المسجلة خاصة في الجنوب.