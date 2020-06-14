وأشارت الصحيفة إلى أن 20 شخصا دخلوا إلى المستشفيات خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المتواجدين حاليا داخل المستشفيات 395 شخصا، بينهم 82 شخصا في العناية المركزة.

ودفعت جائحة فيروس كورونا بعض الدول الأوروبية إلى سن تدابير صارمة لمحاربة تفشي الوباء منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وقامت كلا من الحكومة البلجيكية والهولندية بسن جملة من الإجراءات أيضا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الدولتين، تمثلت في إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومنع التجمعات، منذ 18 مارس الماضي.