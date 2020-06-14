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"بطلات من نوع خاص".. مستشفى عزل قها تشكر أبطال العمليات فى زمن كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 12:32 ص
"بطلات من نوع خاص".. مستشفى عزل قها تشكر أبطال العمليات فى زمن كورونا بطلات التمريض بمستشفى الحجر الصحي بقها
القليوبية إبراهيم سالم

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قدمت مستشفى قها للحجر الصحي والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالمحافظة، الشكر لأبطال العمليات في زمن كورونا، موضحة أنهن بطلات من نوع خاص ودورهن مهن في إجراء أول عمليتين قيصريتين فى مستشفى قها للحجر الصحى.

وأشارت المستشفى خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أنهن قدمن تضحية وبطولة في القيام بتجهيز العمليات وتجهيز المريضة والمساعدة في القيصرية، ثم تنظيف المريضة بعد الولادة وحملها ونقلها وغسل وتعقيم غرفة العمليات بعدها، كل هذا المجهود وتجد ابتسامة الرضا والسرور على وجههم، هن حنان فرحات، الممرضة الخلوقة النشيطة ومن أشطر تمريض العمليات ومتمكنة من عملها، وإيمان سليمان، دينامو وجوكر التمريض وصاحبة المهارات المتعددة وأينما يوكل إليها عمل تبدع فيه، ودعاء رضا، الممرضة المخلصة لعملها ودوما تبث روح النشاط والهمة بين الجميع".

واختتمت المستشفى كلمتها: "شكرآ تمريض قها فقد صنعتم المستحيل وأبهرتونا بجهودكم وتضحيتكم وانسانيتكم العالية، فيها حاجة حلوة".

كما أعلنت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليويية فى بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تعافى أكبر مسنة من فيروس كورونا الحاجة حبيبة، والتى تبلغ من العمر 90 عامًا، وذلك بعد أن وردت تقارير المسحتين سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة أسماء عربى، رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 259 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

 

بطلات التمريض بمستشفى قها
بطلات التمريض بمستشفى قها

 

بطلات التمريض
بطلات التمريض

 

مستشفى قها المركزى
مستشفى قها المركزى

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كورونا نيوز

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