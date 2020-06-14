اليوم السابع
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بصور من طفولتها وأخرى مع أطفالها.. إيفانكا ترامب تهنئ والدها بعيد ميلاده

الأحد، 14 يونيو 2020 05:48 م
بصور من طفولتها وأخرى مع أطفالها.. إيفانكا ترامب تهنئ والدها بعيد ميلاده ايفانكا ترامب ووالدها
كتب آسر أحمد

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حرصت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، على تهنئة والدها بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم، بمجموعة صور لهما من فترة طفولتها، وبعض الصور الأخرى لوالدها مع أطفالها وأحفاده داخل البيت الأبيض وفي إحدى جولاته.

وكتبت ابنة الرئيس الأمريكي تعليقًا على الصور التي نشرتها: "نحن نحبك"، وكل عام وأنت طيب يا والدي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday Dad! We love you! 💛

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على جانب آخر هنأ مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعيد ميلاده، قائلا: "أنا فخور بالخدمة تحت قيادتك".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عيد ميلاد سعيد أيها الرئيس دونالد ترامب، أنا فخور بالخدمة تحت قيادتكم القوية وأتمنى لك استمرار القوة والثبات بينما تواصل قيادة هذه الأمة العظيمة".

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وفى سياق آخر قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لن يشاهد مباريات الدورى الوطنى لكرة القدم الأمريكية بعدما أيد غالبية اللاعبين مقترح التنديد بالعنصرية عبر الركوع خلال عزف النشيد الوطني.

و نشر ترامب تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر" جاء فيها :"يبدو أن الدورى الوطني لكرة القدم الأمريكية يسير فى هذا الاتجاه ولكني لن أشاهده".

يذكر أن الركوع على ركبة واحدة بات علامة تضامن ضد العنصرية عقب الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخراً للتنديد بمقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد الشهر الماضي على يد شرطي أبيض وضع ركبته على عنقه لعدة دقائق دون أن يهتم بمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.


ايفانكا ترامب

ابنه الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

عيد ميلاد ترامب

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