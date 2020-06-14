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بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الأحد، 14 يونيو 2020 04:51 م
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس أرشيفية
السويس – السيد فلاح

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ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لهذا العام 2019 / 2020، بعد اعتمادها من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ بورسعيد، بنسبة نجاح 100%، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.

كما خضر من قيادات التعليم كل من سلمى الشاعر، مدير عام التربية والتعليم وأشرف السروى، مدير عام التعليم العام وإبراهيم عطا، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وأشاد محافظ السويس، بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال الفترة الماضية بارتقاء المنظومة التعليمية، واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، أثناء استلام أبحاث الطلاب.

وقدم محافظ السويس التهنئة إلى طلاب السويس لنجاحهم، مطالبًا بالاستمرار فى النجاح والتفوق والالتحاق بكليات القمة ورفع اسم السويس عاليًا، وكان عدد الطلاب والطالبات الذى تقدموا بأبحاث لطبلاب الصف الثالث الإعداد "الشهادة الإعدادية"، فى السويس هذا العام 10183 طالبًا وطالبة فى 95 مدرسة إعدادية "عامة، رسمية، خاصة"، بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمة بمحافظة.

يذكر أنه قد تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 10007 طالبًا وطالبة بمدارس السويس الإعدادية العامة الرسمية والخاصة.

- للاطلاع على النتيجة اضغط هنا


نتيجه الشهاده الاعداديه بالسويس

رابط نتيجه الشهادة الاعداديه بالسويس

نتيجه الشهادة الاعداديه

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه

الشهادة الاعداديه

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