الرئيسية تقارير مصرية انفوجراف.. مواصفات لجنة امتحانات الثانوية العامة لحماية الطلاب من كورونا الأحد، 14 يونيو 2020 01:30 ص طلاب الثانوية العامة كتب محمود طه حسين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لطمأنة طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات يوم 21 يونيو الجارى، يقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية ضوابط تشغيل لجان السير لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد. التربية والتعليم شكل لجنة الثانوية العامة اخبار مصر اخبار مصرية امتحانات الثانوية العامة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة سياحة البحر الأحمر: تم معاينة 6 فنادق جديدة وتسليم شهادات لـ12 آخرين خلال أيام رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور المزيد من Trending Plus
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