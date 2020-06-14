انفوجراف.. مواصفات لجنة امتحانات الثانوية العامة لحماية الطلاب من كورونا

كتب محمود طه حسين

لطمأنة طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات يوم 21 يونيو الجارى، يقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية ضوابط تشغيل لجان السير لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.