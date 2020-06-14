اندلاع حريق بسيارة ملاكى قبل السيطرة على النيران فى الغربية

الغربية محمد طارق

اندلع حريق هائل اليوم الأحد فى سيارة ملاكى وهى تسير بمنطقة شكرى القوتلى التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى في محافظة الغربية ، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بالمحلة الكبرى يفقد بورود بلاغ من الأهالى بأندلاع حريق فى سيارة ملاكى بيضاء اللون ملك المدعو " م. ع " والتهمت ألسنة النيران أجزاء كبيرة منها قبل نجاة صاحبها.

وعلي الفور انتقلت سيارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران بمساعدة الأهالى قبل وصولها إلى السيارات المجاورة والمنازل المجاورة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما سيطرت قوات الحماية المدنية، علي حريق هائل نشب داخل أحد المحلات التجارية بمنطقة منشية الكبرى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية ، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغا من الأهالى تفيد باندلاع حريق هائل داخل إحدى المحلات التجارية، وألتهمت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات.

وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية الى موقع الحادث ،وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها للأماكن المجاورة ، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن السبب وراء الطريق حدوث ماس كهربائي ولا توجد شبه جنائية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .