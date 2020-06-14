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انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الأزبكية

الأحد، 14 يونيو 2020 10:00 م
انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الأزبكية حريق - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأزبكية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية في شارع سليمان الحلبى بمنطقة الأزبكية.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الأزبكية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.


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