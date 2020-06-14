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اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 67 رحلة طيران دولى وداخلى وعالقين

الأحد، 14 يونيو 2020 02:01 م
اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 67 رحلة طيران دولى وداخلى وعالقين مطار القاهرة-ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

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يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأحد، 67 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل 9058 راكبا مصريا، وتغادر 65 رحلة جوية لتسفير حوالى 1209 ركاب.

 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ ٢٤ ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، واشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة.

 

وأوضحت المصادر أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


مطار القاهرة

حركة الطيران

رحلات إجلاء العالقين

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