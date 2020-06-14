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اليوم.. إعلان الفائزين بجائزة عزيزة حسين ومارى أسعد للقضاء على ختان الإناث

الأحد، 14 يونيو 2020 02:00 ص
اليوم.. إعلان الفائزين بجائزة عزيزة حسين ومارى أسعد للقضاء على ختان الإناث اللجنة الوطنية للقضاء على الختان
كتب محمود راغب

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تعقد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى الطفولة والأمومة اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت بتقنية  zoom، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام.
 
 يتحدث في المؤتمر الصحفي كل من الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتوره سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة.
 
وسيتم  خلال المؤتمر الإعلان عن جهود اللجنة خلال عام ،والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020 .      
 
جدير بالذكر أن اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو، وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة في محافظة المنيا عام 2007.
 
وجددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية - تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر، يأتى ذلك بمناسبة حلول اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.
 

الختان

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اليوم العالمى للقضاء على الختان

اللجنه الوطنيه

القومى للمراه

ختان الاناث

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