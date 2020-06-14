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اليمن يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

الأحد، 14 يونيو 2020 07:16 م
اليمن يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت اللجة العليا لمواجهة وباء كورونا فى اليمن عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة لـ (728)، منها (164) حالة وفاة، و(53) حالة تعافى، وذلك وفق البيان اليومى للجنة. 
 
تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و900 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.
 
واعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا و701 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، وفى العراق تم تسجيل 1259 إصابة جديدة و 58 حالة وفاة، ليصبح مجموع الإصابات 20 ألفا و 209 بالإضافة إلى 607 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 8121.
 
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى 1446، وكذلك تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن ليرتفع العدد الإجمالي إلى 961 إصابة.
 
روسيا سجلت 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
 
 
 

 

 

 


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