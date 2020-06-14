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الوقائع المصرية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مأمورية جديدة للشهر العقارى بالفيوم

الأحد، 14 يونيو 2020 11:54 ص
الوقائع المصرية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مأمورية جديدة للشهر العقارى بالفيوم الشهر العقارى - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نشرت الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل رقم 3272 لسنة 2020 والخاص بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة يوسف الصديق باسم ( مأمورية الشهر العقرى والتوثيق بيوسف الصديق) وتتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم.

وجاء بالقرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم مصلحة الشهر العقرى والتوثيق ، وعلى قرار وزير العدل بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها دائرة اختصاصه ، وأيضا قرار تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه.

تنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة يوسف الصديق باسم ( مأمورية الشهر العقرى والتوثيق بيوسف الصديق) وتتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم ويكون مقرها عمارة رقم 38 أ عمارات المراقبة العامة لشئون الخريجين بالفيوم – مركز يوسف الصديق – الفيوم ويشمل اختصاصها المكونات الإدارية لمركز شرطة يوسف الصديق وكافة امال التوثيق المختلفة.

ونصت المادة الثانية على أنه يعدل اختصاص مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبشواى بإخراج مركز شرطة يوسف الصديق بمكوناته الإدارية منها

ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو 2020

 

 


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مكاتب الشهر العقارى

انشاء مأمورية للشهر العقارى فى الفيوم

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الوقائع المصريه

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