اليوم السابع
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الوباء يتفشى بين أطباء تركيا.. إصابة 15 من العاملين بمستشفى بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 03:52 م
الوباء يتفشى بين أطباء تركيا.. إصابة 15 من العاملين بمستشفى بفيروس كورونا تركيا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصيب 15 من العاملين بمستشفى فى تركيا، بفيروس كورونا وقالت فيجان بهليفان، الرئيس المشارك لصندوق المتقاعدين والعاملين بالصحة والخدمة الإجتماعية بفرع مانيسه بتركيا، إن عدد حالات الإصابة قد إرتفعت في المدينة بسبب رفع إجراءات فيروس كورونا ما تسبب أيضاً فى إصابة 15 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في منطقة تورجوتلو بالمحافظة، حسبما جاء فى وكالة mezopotamya التركية.
 
وذكرت فيجان بهليفان، الرئيس المشارك لصندوق المتقاعدين والعاملين بالصحة والخدمة الإجتماعية بفرع مانيسه ، أن عدد طلبات إجراء تحليل فيروس كورونا فى مستشفيات مركز أفندى، وأكهيسار وتورجوتلو الحكومى قد شهدت ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة. مشيرة إلى أن هذه الزيادة فى حالات الإصابة قد تسببت فى إصابة 15 من العاملين فى مجال الرعاية الصحية في مستشفى تورجوتلو الحكومي.
 
وأضافت بهليفان أن العاملين فى القطاع الصحى قد أنهكوا جسدياً ومعنوياً خلال فترة مكافحتهم لوباء فيروس كورونا، مؤكدة أن وجود موجة إنتشار أخرى للوباء سوف ينهكهم تماماً.
 
وكانت سجلت تركيا، أمس، ارتفاعا حادا لحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد التي وصلت إلى 1459 حالة، وسط استمرار تراجع الوفيات بالجائحة.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1459 ليصل إلى 176677 حالة.

وتشهد تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة لعدد المصابين الجدد بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تجاوز نقطة 1000 حالة لليوم الثاني على التوالي بعد أن كان دون هذا المستوى على مدار نحو أسبوعين.

 


تركيا

كورونا

وباء كورونا

فيروس كورونا

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