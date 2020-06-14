الوباء يتفشى بين أطباء تركيا.. إصابة 15 من العاملين بمستشفى بفيروس كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصيب 15 من العاملين بمستشفى فى تركيا، بفيروس كورونا وقالت فيجان بهليفان، الرئيس المشارك لصندوق المتقاعدين والعاملين بالصحة والخدمة الإجتماعية بفرع مانيسه بتركيا، إن عدد حالات الإصابة قد إرتفعت في المدينة بسبب رفع إجراءات فيروس كورونا ما تسبب أيضاً فى إصابة 15 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في منطقة تورجوتلو بالمحافظة، حسبما جاء فى وكالة mezopotamya التركية.

وذكرت فيجان بهليفان، الرئيس المشارك لصندوق المتقاعدين والعاملين بالصحة والخدمة الإجتماعية بفرع مانيسه ، أن عدد طلبات إجراء تحليل فيروس كورونا فى مستشفيات مركز أفندى، وأكهيسار وتورجوتلو الحكومى قد شهدت ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة. مشيرة إلى أن هذه الزيادة فى حالات الإصابة قد تسببت فى إصابة 15 من العاملين فى مجال الرعاية الصحية في مستشفى تورجوتلو الحكومي.

وأضافت بهليفان أن العاملين فى القطاع الصحى قد أنهكوا جسدياً ومعنوياً خلال فترة مكافحتهم لوباء فيروس كورونا، مؤكدة أن وجود موجة إنتشار أخرى للوباء سوف ينهكهم تماماً.

وكانت سجلت تركيا، أمس، ارتفاعا حادا لحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد التي وصلت إلى 1459 حالة، وسط استمرار تراجع الوفيات بالجائحة.